Программу для ремонта объектов культурного наследия создадут в Казани

В Казани планируют разработать программу по ремонту многоквартирных домов, признанных или имеющих признаки объектов культурного наследия (ОКН). Об этом стало известно во время делового понедельника в мэрии города 12 августа.

В 2019 году завершается программа капитального ремонта домов Казани. Новый трехлетний проект начнет работу со следующего года. Программа также включает ремонт домов, признанных объектами культурного наследия, однако эти работы требуют большего финансирования, уточняет InKazan.

В связи с этим председатель комитета ЖКХ исполкома Казани Дмитрий Анисимов заявил о необходимости отдельной программы по многоквартирным домам, признанным объектами культурного наследия.

В Республике Татарстан только три организации могут подготовить документацию по ремонту ОКН и лишь одна провести его.

Дмитрий Анисимов на деловом понедельнике также сообщил, что жители 45 квартир в Казани пострадали из-за сильных дождей во время капитального ремонта.