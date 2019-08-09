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Зданию школы в Нижнем Новгороде дали статус объекта культурного наследия

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В Нижнем Новгороде школе № 26 в Автозаводском районе присвоили статус объекта культурного наследия. Об этом градозащитник Анна Давыдова сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, жители добивались этого статуса для здания четыре года. Ранее в предоставлении им отказывали, пишет ИА «НьюсНН».

Задние школы было построено в 1930 году и является уникальным архитектурным ансамблем. В ней учились три Героя Советского союза – С.М. Крайнов, А.И. Поющев и Ю.И. Онусайтис.

Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать башни и стены кремля. Стоимость работ составит 20,1 млн рублей.

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