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Корпуса нижегородского университета отремонтируют за 28 млн рублей

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В Нижнем Новгороде отремонтируют корпуса государственного университета имени Лобачевского. На это планируется направить 27,97 млн рублей. Информация о торгах опубликована на сайте госзакупок.

Так, уточняется, что вузу принадлежат 14 зданий. Они расположены не только в Нижнем Новгороде, но также в Арзамасе, Дзержинске и Балахне. Все работы должны быть выполнены до июля 2020 года. Итоги аукционов будут подведены 8 августа 2019 года, пишет ИА «НьюсНН».

В мае стало известно о планах властей Нижнего Новгорода построить современный образовательный центр на 1,5 тыс. детей. Он должен появиться к 800-летнему юбилею города, который отметят в 2021 году.

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