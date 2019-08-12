Дожди затопили 45 квартир в Казани во время ремонта крыш

В Казани жители 45 квартир пострадали из-за сильных дождей во время капитального ремонта. Об этом сообщил председатель городского комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов на деловом понедельнике в мэрии города.

По его словам, при замене кровель затопило 40 квартир по улице Сабан и пять квартир по улице Рихарда Зорге, пишет ИА «Татар-информ».

Причиной произошедшего называют нарушение технологии производства работ и нехватку рабочих, которых наняли подрядчики. Чтобы исправить ситуацию, генподрядчик привлек дополнительных субподрядчиков.

Анисимов отметил, что решение о компенсации владельцам квартир будет принято после независимой оценки ущерба. Его возместят либо по решению суда, либо по результатам мирового соглашения.