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Дожди затопили 45 квартир в Казани во время ремонта крыш

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В Казани жители 45 квартир пострадали из-за сильных дождей во время капитального ремонта. Об этом сообщил председатель городского комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов на деловом понедельнике в мэрии города.

По его словам, при замене кровель затопило 40 квартир по улице Сабан и пять квартир по улице Рихарда Зорге, пишет ИА «Татар-информ».

Причиной произошедшего называют нарушение технологии производства работ и нехватку рабочих, которых наняли подрядчики. Чтобы исправить ситуацию, генподрядчик привлек дополнительных субподрядчиков.

Анисимов отметил, что решение о компенсации владельцам квартир будет принято после независимой оценки ущерба. Его возместят либо по решению суда, либо по результатам мирового соглашения.

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