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Памятник архитектуры незаконно снесли в Уфе

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В Уфе собственник незаконно снес здание, которому больше 100 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Памятник архитектуры конца XIX — начала XX века находился на улице Нехаева. Одноэтажный кирпичный дом с мастерской подлежал государственной охране до принятия решения о включении его в единый реестр объектов культурного наследия. Снос здания был запрещен. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выявили, что дом все-таки был снесен. Собственник сообщил, что произвел работы без разрешения органов охраны культурного наследия. Об этом пишет ИА «Башинформ».

По факту уничтожения выявленного объекта культурного наследия проводится проверка. В правоохранительные органы переданы материалы о возбуждении уголовного дела.

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