Памятник архитектуры незаконно снесли в Уфе

В Уфе собственник незаконно снес здание, которому больше 100 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Памятник архитектуры конца XIX — начала XX века находился на улице Нехаева. Одноэтажный кирпичный дом с мастерской подлежал государственной охране до принятия решения о включении его в единый реестр объектов культурного наследия. Снос здания был запрещен. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выявили, что дом все-таки был снесен. Собственник сообщил, что произвел работы без разрешения органов охраны культурного наследия. Об этом пишет ИА «Башинформ».

По факту уничтожения выявленного объекта культурного наследия проводится проверка. В правоохранительные органы переданы материалы о возбуждении уголовного дела.