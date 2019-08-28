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Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару

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Фото: REUTERS/Julien de Rosa
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Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару. Как пишет Le Parisien 27 августа, в сети микроблогов Twitter появилось несколько тысяч сообщений с хэштегом «Извини, Брижит» (#DesculpaBrigitte).

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Примечательно, что некоторые твиты с извинениями были написаны на французском языке. Например, так сделал бразильский телеведущий Эдгар Пикколи (Edgard Piccoli).

«Извините, Брижит, мне стыдно за президента», — написал он на французском языке.

«Я прошу прощения за ужасный комментарий президента моей страны, который не только не представляет мои интересы, но и позорит меня каждый день», — написала пользователь с ником Cassia и сопроводила запись хэштегами «Извини, Брижит» на португальском и французском языках.

В стороне не остались и бразильские издания. Так, ежедневная газета Extra на первой полосе разместила фотографию супруги Эммануэля Макрона с извинениями. За слова Болсонару извинился и бразильский писатель Пауло Коэльо.

По данным издания 20 minutes, хэштег был использован по меньшей мере в 50 тыс. твитов. О нем стало известно самой первой леди Франции. Брижит Макрон заявила, что тронута сообщениями пользователей.

Конфликт разгорелся из-за комментария Болсонару к публикации одного из пользователей Facebook, который разместил саркастический фотоколлаж с лидерами Бразилии и Франции и их супругами — 37-летней Мишель и 66-летней Брижит, пишет «Газета.ру». Бразильский лидер прокомментировал: «Не унижай парня, ха-ха».

Макрон назвал подобные замечания «чрезвычайно неуважительными» и пожелал жителям Бразилии президента, «поведение которого будет на высоте». Кроме того, он обвинил Болсонару в невыполнении условий по климату и поднял тему разрастающихся природных пожаров в Амазонии.

В ответ Болсонару обвинил французского лидера в притязаниях на Амазонию и потребовал от него извинений.

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