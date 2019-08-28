Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару

Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару. Как пишет Le Parisien 27 августа, в сети микроблогов Twitter появилось несколько тысяч сообщений с хэштегом «Извини, Брижит» (#DesculpaBrigitte).

Примечательно, что некоторые твиты с извинениями были написаны на французском языке. Например, так сделал бразильский телеведущий Эдгар Пикколи (Edgard Piccoli).

«Извините, Брижит, мне стыдно за президента», — написал он на французском языке.

«Я прошу прощения за ужасный комментарий президента моей страны, который не только не представляет мои интересы, но и позорит меня каждый день», — написала пользователь с ником Cassia и сопроводила запись хэштегами «Извини, Брижит» на португальском и французском языках.

В стороне не остались и бразильские издания. Так, ежедневная газета Extra на первой полосе разместила фотографию супруги Эммануэля Макрона с извинениями. За слова Болсонару извинился и бразильский писатель Пауло Коэльо.

По данным издания 20 minutes, хэштег был использован по меньшей мере в 50 тыс. твитов. О нем стало известно самой первой леди Франции. Брижит Макрон заявила, что тронута сообщениями пользователей.

Конфликт разгорелся из-за комментария Болсонару к публикации одного из пользователей Facebook, который разместил саркастический фотоколлаж с лидерами Бразилии и Франции и их супругами — 37-летней Мишель и 66-летней Брижит, пишет «Газета.ру». Бразильский лидер прокомментировал: «Не унижай парня, ха-ха».

Макрон назвал подобные замечания «чрезвычайно неуважительными» и пожелал жителям Бразилии президента, «поведение которого будет на высоте». Кроме того, он обвинил Болсонару в невыполнении условий по климату и поднял тему разрастающихся природных пожаров в Амазонии.

В ответ Болсонару обвинил французского лидера в притязаниях на Амазонию и потребовал от него извинений.