Паоло Коэльо извинился перед французами за слова лидера Бразилии о жене Макрона

Бразильский писатель Пауло Коэльо извинился во вторник, 27 августа, в размещенном в Twitter видеообращении за поведение президента страны Жаира Болсонару, допустившего ранее резкие выражения в адрес французского лидера Эммануэля Макрона и его супруги Брижит.

«Это немного грустное видео снято, чтобы попросить прощения у моих французских друзей за возникший кризис, за, я бы сказал, истерику Болсонару по отношению к Франции, президенту Франции и его супруге... Простите меня, простите меня тысячу раз», — сказал Коэльо.

По словам писателя, сейчас над Бразилией «сгустился мрак, который пройдет, как проходит ночь».

Ранее Болсонару вступил в заочную полемику с Макроном. Бразильский лидер обвинил его в преследовании личных политических целей в связи с предложением обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7 и в «колониальной ментальности». Также Болсонару раскритиковал проект помощи, озвученный президентом Франции, согласованный на встрече «семерки», пишет сайт kp.ru. Бразильский лидер оставил в соцсети неуважительный комментарий, касающийся Брижит Макрон.

26 августа французский лидер, комментируя нападки со стороны руководства Бразилии, заявил, что допущенные оскорбления вызывают у него грусть и сожаление.

Макрон, в свою очередь, обвинил Болсонару в невыполнении взятых на себя условий по климату. Он также выступил против свободной торговли между ЕС и южноамериканским блоком, сообщает «Федеральное агентство новостей».

27 августа Болсонару порекомендовал Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес. Об этом бразильский лидер заявил, комментируя намерение стран — членов G7 оказать помощь в борьбе с лесными пожарами в Амазонии.