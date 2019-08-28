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Яшина вновь задержали после отбытия ареста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму и председателя совета депутатов Красносельского муниципального округа Илью Яшина вновь задержали после отбытия им административного ареста в среду, 28 августа. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

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«Прямо на выходе с территории спецприемника Яшин был задержан полицейскими и увезен в неизвестном направлении», — цитирует Бирюкова ТАСС.

Он добавил, что ни ему, ни второму адвокату Яшина Вадиму Прохорову не сказали, куда доставили их подзащитного и почему.

20 августа Троицкий суд Москвы арестовал Яшина на 10 суток за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. До этого 8 августа Хамовнический суд назначил Яшину 10 суток административного ареста, признав его виновным в участии в несанкционированном митинге 14 июля.

29 июля Щербинский суд Москвы также назначил ему наказание в виде 10 суток ареста за призывы выходить на несанкционированную акцию.

В Москве прошли уже пять протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. Участие в ней, по данным МВД, принимало около 4 тыс. человек. Демонстранты не нарушали правопорядок.

До этого согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

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