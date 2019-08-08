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Яшина снова арестовали за организацию акции 14 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Хамовнический суд Москвы арестовал председателя Красносельского совета депутатов Илью Яшина на 10 суток. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда в четверг, 8 августа, сообщает РБК.

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В пресс-службе отметили, что арест связан с событиями, произошедшими 14 июля. Яшин сообщил в Facebook, что ему присудили третий за две недели арест. Он добавил, что его назвали организатором несогласованной акции.

«Троицкий суд уже признал меня виновным в этом нарушении и отправил под арест. Я напомнил суду, что дважды наказывать за один эпизод прямо запрещено Конституцией», — написал он.

Первый приговор Яшину за организацию несанкционированной акции 14 июля (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) был вынесен 30 июля. Тогда Троицкий суд также приговорил его к 10 суткам ареста. За день до этого Щербинский суд Москвы приговорил муниципального депутата к 10 суткам ареста за организацию несогласованного митинга 27 июля и 14 июля.

14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома провел ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей. Среди них оказались Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь и Илья Яшин. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли, что акция незаконна, и призывали участников разойтись. Несмотря на это, собравшиеся продолжали скандировать лозунги и отказались уходить. В итоге были задержаны 25 человек.

Еще одна несанкционированная акция оппозиции состоялась 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовало более 3,5 тыс. человек, большинство из которых — иногородние, более 1 тыс. человек были задержаны.

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