Суд в Москве продлил арест Илье Яшину за незаконную акцию 27 июля

Троицкий суд Москвы принял решение продлить на десять суток срок административного ареста незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Илье Яшину, который организовал несогласованный митинг в центре Москвы 27 июля. Об этом во вторник, 30 июля, рассказал ТАСС его адвокат Михаил Бирюков.

«Суд признал его виновным по еще одному эпизоду ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении») и назначил наказание в виде 10 суток», — отметил он.

27 июля стало известно, что на несанкционированной акции в Москве полиция задержала более 1 тыс. человек. Митинг прошел в центре города в субботу, 27 июля. Выйти на демонстрацию людей призвали кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму, снятые с регистрации. На Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых были журналистами и блогерами.

14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома провел ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей. Среди них оказались Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь и Илья Яшин. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли, что акция незаконна, и призывали участников разойтись. Несмотря на это, собравшиеся продолжали скандировать лозунги и отказались уходить. В итоге были задержаны 25 человек.