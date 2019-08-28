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Пушков отреагировал на слова Макрона о конце доминирования Запада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков согласился с высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона о конце гегемонии Запада в современном мире.

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По словам Пушкова, именно по этой причине международный клуб G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) должен будет вернуть в свой состав Россию, а также привлечь Китай.

Иначе, по мнению российского политика, «Большая семерка» рискует превратиться в «затухающую структуру из уходящей эпохи».

«Обстоятельства изменились», — резюмировал Пушков в Twitter во вторник, 27 августа.

Ранее в тот же день президент Франции заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. По его словам, сейчас идет укрепление новых держав, в том числе Китая и РФ.

20 августа Макрон выразил уверенность в европейском будущем России, говоря об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон. «Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — написал французский президент.

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