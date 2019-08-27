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Пушков отреагировал на обещание Порошенко поднять над Донецком флаг Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова бывшего украинского президента Петра Порошенко о флаге Украины над Донецком.

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По его словам, Порошенко «с одинаковым успехом» неоднократно «гордо обещал» поднять украинский флаг то над Донецком, то над Севастополем. В результате в обещания экс-президента никто не верит, даже он сам, считает Пушков.

«А в Киеве продолжают вести себя так, чтобы в Донецке и Луганске даже мысли не допускали о флаге Украины над городом», — написал сенатор в Twitter в понедельник, 26 августа, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в тот же день Петр Порошенко в Facebook заявил, что придет время, когда над Донецком будет «гордо» поднят украинский флаг. Так политик поздравил Донецк с днем города.

Бывший украинский лидер неоднократно обещал поднять флаги над неподконтрольными Киеву городами Донбасса, а также над Севастополем и Ялтой в Крыму.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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