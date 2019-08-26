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Порошенко пообещал появление украинского флага над Донецком

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что над Донецком будет «гордо» поднят украинский флаг. Так политик поздравил Донецк с днем города.

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«Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!» — написал экс-президент в Facebook.

Порошенко неоднократно обещал поднять флаги над неподконтрольными Киеву городами Донбасса, а также над рядом российских городов, в том числе Севастополем и Ялтой, отмечает «Газета.ру».

24 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинский флаг появится над Владивостоком, «как и сто лет назад».

Между тем 22 августа над Донецком были подняты флаги России вместо знамен самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Таким образом в ДНР отметили День государственного флага России.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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