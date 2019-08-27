Депардье получил участок земли недалеко от Минска

Французский актер Жерар Депардье получил участок земли в деревне Лапоровичи недалеко от Минска. Соседями француза будут белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и ее тренер, сообщил во вторник, 27 августа, белорусский портал Tut.by.

Участок площадью 0,15 га для строительства одноквартирного жилого дома был выделен решением Папернянского сельского исполнительного комитета в марте 2019 года.

«Договор аренды на этот участок в тот же день, 26 марта, заключен между Папернянским сельским исполнительным комитетом и гражданином России, который прописан в Саранске, Жераром Ксавье Депардье на 99 лет», — отмечается на сайте портала. Годовая стоимость аренды — 132,96 белорусского рубля ($65).

Как пояснили порталу местные власти, актер проникся симпатией к Белоруссии и выразил желание построить дом. Участок земли актеру выделен по поручению главы республики Александра Лукашенко.

Российское гражданство Жерар Депардье получил в начале 2013 года, соответствующий указ об этом подписал Владимир Путин. В своей автобиографической книге «Такие дела» актер отдельную главу посвятил знакомству с Путиным, а также заявил, что сразу почувствовал в президенте «своего человека».