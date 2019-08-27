Россияне стали чаще брать кредиты

Уровень просрочки по потребкредитам за три года снизился вдвое — с 8% до 4%. При этом чаще стали не только возвращать, но и брать займы. Кредитный портфель ускорил рост почти до 20% в год и достиг 16 трлн рублей. Эксперты связывают такую тенденцию со стабильностью на финансовом рынке. Но Минэкономразвития прогнозирует, что долговая нагрузка будет ограничивать потребление. Гражданам придётся всё большую часть заработка отправлять на погашение займов.