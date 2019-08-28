Вогнали в краску: зачем в Екатеринбурге уничтожили работу Покраса Лампаса

Пока в Великобритании в очередной раз закрашивали граффити Бэнкси, в России произошел скандал со стрит-артом федерального масштаба. В Екатеринбурге закатали в асфальт работу художника-каллиграфиста Покраса Лампаса. Обычно граффитисты годами играют в поддавки с коммунальщиками, которые по факту лишь действуют в соответствии с законом, но на этот раз возмутился даже губернатор. О скандале с «Супрематическим крестом» в Екатеринбурге, который называют российской столицей стрит-арта, и отношениях властей с райтерами в других регионах читайте в материале «Известий».

Смутились все

Стрит-арт-художник Арсений Пыженков (он же Покрас Лампас) предпочел пока не возвращаться в Екатеринбург, где закатали в гудрон его работу «Супрематический крест». Арт-объект, занимающий площадь в 6,6 тыс. кв. м, появился в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» (STENOGRAFFIA) в начале июля. Художник трудился над ним три дня.

По словам главы Орджоникидзевского района Екатеринбурга Романа Кравченко, полиция проверяет информацию об угрозах в адрес организаторов фестиваля, во время которого на площади Первой Пятилетки на Уралмаше и появился «Супрематический крест».

К-1 Арт-объект Покраса Лампаса «Супрематический крест», Екатеринбург Фото: instagram.com/pokraslampas

Площадку под арт-объект — крест на красном фоне, обведенный черной линией, с отрывком из манифеста художника Казимира Малевича — одобрила мэрия Екатеринбурга. Несмотря на это, после фестиваля коммунальные службы закатали «Супрематический крест» в асфальт. Районные власти уверяют, что работу художника уничтожили из-за несогласованности действий властей и коммунальщиков. Мэрия Екатеринбурга обещала разобраться, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возмутился произошедшему.

Группа православных активистов начала бастовать после того, как Покрас Лампас пообещал восстановить свою работу, — ходить ногами по кресту «смутительно», возмутились они. В воскресенье, 25 августа, они провели на площади акцию «Не растопчи любовь». В ходе нее и прозвучали угрозы в адрес директора фестиваля «Стенограффия» Андрея Колоколова с обещанием «измазать кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов». Епархия официально заявила, что не имеет никаких возражений против объекта.

К-6 Испорченная в ходе дорожных работ часть арт-объекта Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Автор цитаты Арсений Пыженков, он же Покрас Лампас, художник-каллиграфист, родом из Королева. Называет себя основателем направления «каллиграфутуризм». Его авторству принадлежит самая крупная в мире каллиграфическая работа — на крыше бывшей фабрики «Красный Октябрь» в Москве. После работы над крышей столичной фабрики в 2015 году его стали приглашать к сотрудничеству крупнейшие мировые бренды.

«Для нас крест не представляется сакральным, и мы за него биться не собираемся, мы бьемся за качество. Если у нас будет возможность, чтобы при минимальных изменениях фигура не потеряла эстетические качества и решила конфликт с крестом, мы сделаем», — сказал Колоколов. Отступаться от работы не намерен и сам художник. Он заявил в ходе пресс-конференции, что нельзя просто закрасить арт-объект, поскольку «в России очень мало проектов такого масштаба и проектов такого внимания».

Художник уверяет, что никакого подтекста, который могла бы оскорбить представителей той или иной религиозной конфессии, в его работе нет. По его словам, в последние дни ему поступают угрозы.

Тусовочные соболи

Покрас Лампас обещал присмотреться к Белой Башне (бывшая водонапорная башня УЗТМ постройки 1930-х годов, признанная памятником архитектуры авангарда. — Прим. «Известий») в Екатеринбурге в качестве объекта под еще одну свою работу. Об этом он заявил в ходе молодежного форума «Выше крыши» (а это было до того, как протестующие вышли с пикетом).

Арсения Пыженкова уже ждут в другом городе. «Покрас Лампас распишет Новосибирск», — написала в Facebook глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, подчеркнув, что с художником уже договорились. Жителям предложили выбрать места под будущие стрит-арт-объекты.

К-2 Покрас Лампас на форуме «Выше крыши» в Санкт-Петербурге Фото: Выше крыши/форумвышекрыши.рф

В Новосибирске с граффитистами идут на сотрудничество. Этим летом им отдали в распоряжение несколько стен главного вуза города. Но в опале по непонятным причинам, например, оказались граффити с «тусовочными соболями» (соболи — символ третьего российского города. — Прим. «Известий»). «Тусовочные соболи» художника Ивана Ягоды располагались во дворе одного из баров. Его владельцы не исключали, что жалобы в ФАС на них подали конкуренты — якобы «соболи» незаконно расположили на объекте культурного наследия. Щиты с граффити повесили на пристройке, а не на самом объекте, уверяли они.

В конце мая полиция поймала в Новосибирске граффитистов, которые решили разукрасить стену дома на улице Ленина — здание конторы Текстильсиндиката, которое почти 20 лет назад признали памятником архитектуры федерального значения. Двое местных художников семь часов работали над рисунками, которые должны были перекрыть массу хаотичных объявлений и надписей. Ребят задержали полицейские, но за них вступились в мэрии, предложив собственнику здания «простить» граффитистов.

К-3 Граффити Ивана Ягоды «Тусовочные соболи», Новосибирск Фото: vk.com/yagodataknado

Автор цитаты «Мы, естественно, поддерживаем художников. Понимаем, что они хотели сделать как лучше, разукрасить безобразную стену. Но мы понимаем права собственности — и это закон Российской Федерации», — отметили в департаменте культуры.

Акции Артема Лоскутова вызывали у властей меньше понимания — «Монстрацию», шествие с сюрреалистическими лозунгами, неоднократно отказывались согласовывать. Его уличный объект с гипсовой женской грудью в центре композиции и надписью «Денег нет, но вы держитесь» неподалеку от Третьяковской галереи не продержался в Москве больше двух дней.

Парковка для НЛО

В 2011 году на трансформаторной будке в Перми художник Александр Жунев оставил рисунок — глаз ребенка, внутри которого плескался океан. Перед рабочей поездкой мэра по городу коммунальщики решили закрасить граффити «Угол зрения» — почему-то только наполовину. Пару недель назад в память о пермском художнике, который скончался в прошлом году, создали скотч-арт в Екатеринбурге — на месте, где он оставил свою работу со Стариком Букашкиным во время «Стенограффии» 2016 года. Ту работу тоже уничтожили коммунальщики.

В конце прошлого года в Перми оштрафовали на 15 тыс. рублей уличного художника Алексея Илькаева, известного также как Sad Face, который превратил арт-объект с надписью «Счастье не за горами» в «Смерть не за горами». Задача вандализма была в том, чтобы привлечь внимание людей к скоротечности жизни, объяснял он.

К-4 Работа Алексея Илькаева UFO, Пермь Фото: youtube.com/Bladexen

Автор цитаты В родной Перми, Краснодаре, а в августе еще и в Челябинске художник оставил фирменный знак — нарисовал на центральной площади схематичное грустное лицо. По его задумке оно должно стать местом приземления инопланетян. На этот раз обошлось без дела о вандализме и штрафа: чиновники напомнили, что «парковка для НЛО» нарисована водорастворимой краской.

Во многих городах граффитисты и чиновники смогли прийти к компромиссу. В Волгограде 3D-художник Филипп Козлов несколько лет разрисовывал асфальт, несмотря на штрафы за порчу дорожного покрытия. Коммунальщики закрашивали его рисунки, но он повторял их снова и снова. Одним из самых известных граффити стала его работа к приезду Артемия Лебедева — яхта с дизайнером за штурвалом на набережной. И их тоже закрасили, но очень скоро Козлова стали приглашать к сотрудничеству. Позже он переехал в Москву, стал рисовать под псевдонимом Philippenzo Madonnaro, а его работы появились на улицах нескольких европейских городов.

К-5 Граффити Филиппа Козлова, изображающие Артемия Лебедева на яхте Фото: instagram.com/philippenzo

Художник Михаил Дремин (псевдоним — Майк Хайпер) несколько месяцев назад приехал в Тверь и начал оставлять работы по всему городу, в том числе на фасадах исторических зданий. Это вызвало недовольство не только властей, но и местных жителей, присылавших жалобы в администрацию. Хотя сами рисунки едва ли могут задеть какую-либо аудиторию — портрет девушки с лаконичным «Привет» или, например, надпись «Как часто ты совершаешь смелые поступки». Хайпера оштрафовали и пригласили на разговор в мэрию, предложив райтеру красить поверхности после согласования. Тот пообещал сработаться с другими художниками и впредь советоваться с властями, прежде чем устраивать «арт-терапию самым болевым точкам Твери».

В Екатеринбурге, где разразился скандал с Покрасом Лампасом, начинали и продолжают работать стрит-арт-художники, работающие с крупными брендами, — Слава ПТРК и Тимофей Радя. Работы Славы ПТРК живут порой неделями, а то и пару дней — так, в июле закрасили граффити в Нижнем Новгороде из серии «Детство перед телевизором»: художник скомпилировал персонажей из фильма «Жмурки» с мультяшными героями «Чипа и Дейла».