Панораму с битвой за Севастополь создали в Челябинске

В Челябинске в парке «Сад Победы» разместили панораму, на которой изображена битва за Севастополь. Граффити создали в рамках проекта «Арт-победа».

Он существует с 2008 года. На протяжении нескольких лет члены команды «Graffiticrew» делают памятный рисунок накануне 9 мая. Однако, как рассказал сайту «Первый областной» участник акции Тимур Абдуллаев, такой масштабный рисунок получился впервые.

К художникам обратились представители администрации парка с предложением провести конкурс. Для панорамы подобрали картинки, чтобы они сложились в сюжет. После того как эскиз был утвержден, было принято решение перенести граффити с детской площадки, где первоначально планировалось установить рисунок, в центр парка.

Ранее перед 75-й годовщиной освобождения Севастополя на сайте Минобороны РФ открыли новый раздел с архивными документами.