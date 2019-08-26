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Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург из-за протестов верующих

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Петербургский художник-каллиграфист Арсений Пыженков, более известный как Покрас Лампас, не приедет в Екатеринбург. Вместо этого он выступит перед журналистами по видеосвязи, пишет уральский сайт kp.ru в понедельник, 26 августа.

В уральской столице Покрас Лампас собирался восстановить граффити на площади Первой Пятилетки, легально созданную в июле в рамках фестиваля «Стенограффия», отмечает «Газета.ру». Огромный крест с отрывком из манифеста художника Казимира Малевича замазали коммунальщики.

Однако, накануне приезда каллиграфиста на площади собрались православные активисты, призывающие отменить восстановление работы. Изначально акция предполагалась как мирная, однако после ее завершения в адрес арт-директора фестиваля посыпались угрозы.

«Мы считаем, что нужно выстроить еще раз правильную коммуникацию, ответить на все вопросы, и надеюсь, что организовать в скором времени мой приезд для восстановления площади», — сказал Покрас Лампас по видеосвязи, его слова приводит «Интерфакс-Урал».

По его словам, «в любом случае» нельзя закрашивать работу, поскольку в России очень мало проектов такого масштаба.

Ранее в августе сообщалось, что в Британии уничтожили граффити Бэнкси о Brexit. Стоимость работы эксперты ранее оценили в £1 млн ($1,23 млн).

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