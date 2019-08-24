Путин поручил обеспечить работников угольной отрасли досрочными пенсиями

Президент России Владимир Путин поручил решить вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля 24 августа.

Помимо этого, по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов российский лидер поручил установить тождественность их профессий с учетом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников. Особое внимание должно быть уделено профессии мастера буровой установки, бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе, заявил Путин.

Поручение должно быть выполнено к концу года — 31 декабря.

Помимо этого, Путин поручил улучшить организацию медосмотров для работников угольной промышленности, в первую очередь для тех, кто занимается подземными работами. Он также велел проработать вопросы о порядке реабилитации тех, кто занят на работах с вредными и опасными условиями труда, и о проведении ежегодной диспансеризации и лечения.

Ответственными за проработку этих вопросов были назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

Встреча главы страны с главами угледобывающих регионов прошла в преддверии Дня шахтера, который отмечается в России в последнее воскресенье августа.

22 августа стало известно, что Путин даст поручения решить социальные проблемы работников угольной отрасли.