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Путин поручил обеспечить работников угольной отрасли досрочными пенсиями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Президент России Владимир Путин поручил решить вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля 24 августа.

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Помимо этого, по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов российский лидер поручил установить тождественность их профессий с учетом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников. Особое внимание должно быть уделено профессии мастера буровой установки, бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе, заявил Путин.

Поручение должно быть выполнено к концу года — 31 декабря.

Помимо этого, Путин поручил улучшить организацию медосмотров для работников угольной промышленности, в первую очередь для тех, кто занимается подземными работами. Он также велел проработать вопросы о порядке реабилитации тех, кто занят на работах с вредными и опасными условиями труда, и о проведении ежегодной диспансеризации и лечения.

Ответственными за проработку этих вопросов были назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

Встреча главы страны с главами угледобывающих регионов прошла в преддверии Дня шахтера, который отмечается в России в последнее воскресенье августа.

22 августа стало известно, что Путин даст поручения решить социальные проблемы работников угольной отрасли.

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