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Путин даст поручения решить социальные проблемы угольщиков

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин поручит обеспечить решение социальных проблем работников угольной отрасли. Об этом российский лидер заявил на совещании с руководителями угледобывающих регионов страны, министрами экономического блока правительства и главами профильных ведомств.

Как сообщается на сайте Кремля в четверг, 22 августа, глава Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук заявил в ходе совещания об отсутствии решения социальных проблем в отрасли в течение нескольких лет. В ответ президент указал на необходимость восстановления вопросов социальной справедливости.

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По словам Путина, заявления Мохначука стали для него неожиданными и странными. «Это касается медицины, соблюдения условий труда и безопасности в угольной отрасли. Не понимаю, почему нельзя выстроить работу таким образом, чтобы все участники этого процесса имели отношение к этой важной составляющей работы в шахтах», — сказал он. Вопросы, связанные с вредными условиями работы шахтеров, надо решать.

Как в ходе выступления заявил Мохначук, надо ввести на шахтах процедуры реабилитации здоровья горняков после смены. В методиках учета вредных условий работы до сих пор не включены недостаточная естественная освещенность под землей и микроклимат, добавил глава профсоюза.

Он также обратил внимание на то, что люди, работавшие многие годы буровыми мастерами, оказались не включены в перечни профессий для досрочного выхода на пенсию. Причиной стало иное название — должность мастер буровой установки, пояснил Мохначук. «Какая-то ерунда, явно натянутая вещь — буровой мастер или мастер буровой установки», — ответил президент, заявив, что необходимо всё привести в соответствие со здравым смыслом.

В преддверии Дня шахтера в Кремле обсудили текущую ситуацию в угольной промышленности и стратегия ее развития.

Ранее в августе сообщалось, что заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников. Самые высокооплачиваемые работники заняты в отрасли «Добыча полезных ископаемых». Среди них нефтяники, газовики и шахтеры.

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