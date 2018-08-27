Путин заявил о намерении повысить безопасность в шахтах

Власти России в ближайшее время рассмотрят изменения в закон о техрегламентах, чтобы усилить контроль за вопросами безопасности в шахтах, сообщил президент РФ Владимир Путин 27 августа, в ходе общения с рабочими разреза «Черниговец» в Кемеровской области.

По словам главы государства, депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной Думе «выступили с инициативой внести изменения и в закон о технических регламентах с целью усилить контроль и общественных организаций, и государства за вопросами безопасности».

«В ближайшее время рассмотрим», — цитирует Путина ТАСС.

Президент добавил, что ему приятно было услышать, «как высокотехнологично подходят к решению этих вопросов (по обеспечению безопасности. — Ред.) и на разрезах, и в шахтах».

Также глава государства отметил, что заработные платы горняков растут, эта профессия пользуется уважением и вносит серьезный вклад в рост экономики.

В апреле Путин на церемонии вручения медалей «Герой труда Российской Федерации» отметил опыт и смелость бригады горняков шахты «Талдинская-Западная-2» компании СУЭК-Кузбасс, которая ставит рекорды по скорости горной выработки.