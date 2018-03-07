СУЭК представила в Кемерово фотовыставку, посвященную шахтерскому труду

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась выставка «Люди угля». В фотопроект вошли 88 работ известного фотографа-индустриалиста Максима Мармура. Это черно-белые портреты сотрудников добывающих, перерабатывающих и транспортных предприятий Сибирской угольной энергетической компании. Съемки проходили в восьми регионах России.

Снимки показывают, насколько с приходом новых технологий изменился труд горняков. Однако при этом профессия по-прежнему остаётся одной из самых сложных, говорится в пресс-релизе СУЭК, поступившем в редакцию iz.ru.

«Проект «Люди угля», длящийся почти три года, показывает «героику будней» шахтерского труда, и в этом его главная ценность. Выставка дает масштабное представление о том, какая она – современная угольная отрасль, и какой он – современный шахтер», - заявил генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев.

В открытии выставки приняли участие сами герои фотографий. Они говорят, что смогли по-другому взглянуть на свою работу, коллег, увидеть необычное в том, что давно стало привычным.

«Шахтер – главная профессия для Кузбасса. Практически каждая семья так или иначе связана с углем. Но далеко не каждому удается увидеть, как под землей добывается этот уголь, что стоит за шахтерскими рекордами. Замечательно, что выставка проходит в год празднования 75-летия Кемеровской области. Она еще раз наглядно показывает особенно молодому поколению — мы живем в шахтерском крае», — заявила на открытии заместитель губернатора Кемеровской области Елена Пахомова.

Выставка «Люди угля» будет работать весь март, вход на нее бесплатный.