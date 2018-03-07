Прямой эфир

СУЭК представила в Кемерово фотовыставку, посвященную шахтерскому труду

0
Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась выставка «Люди угля». В фотопроект вошли 88 работ известного фотографа-индустриалиста Максима Мармура. Это черно-белые портреты сотрудников добывающих, перерабатывающих и транспортных предприятий Сибирской угольной энергетической компании. Съемки проходили в восьми регионах России.

Снимки показывают, насколько с приходом новых технологий изменился труд горняков. Однако при этом профессия по-прежнему остаётся одной из самых сложных, говорится в пресс-релизе СУЭК, поступившем в редакцию iz.ru.

«Проект «Люди угля», длящийся почти три года, показывает «героику будней» шахтерского труда, и в этом его главная ценность. Выставка дает масштабное представление о том, какая она – современная угольная отрасль, и какой он – современный шахтер», - заявил генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев.

В открытии выставки приняли участие сами герои фотографий. Они говорят, что смогли по-другому взглянуть на свою работу, коллег, увидеть необычное в том, что давно стало привычным.

«Шахтер – главная профессия для Кузбасса. Практически каждая семья так или иначе связана с углем. Но далеко не каждому удается увидеть, как под землей добывается этот уголь, что стоит за шахтерскими рекордами. Замечательно, что выставка проходит в год празднования 75-летия Кемеровской области. Она еще раз наглядно показывает особенно молодому поколению — мы живем в шахтерском крае», — заявила на открытии заместитель губернатора Кемеровской области Елена Пахомова.

Выставка «Люди угля» будет работать весь март, вход на нее бесплатный.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017