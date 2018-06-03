«Будущее черно как уголь»

Заброшенные промышленные городки, опустевшие шахты и целые районы, лишившиеся едва ли не основного (и самого привычного) средства заработка. Угледобывающие предприятия сегодня закрываются по всей Европе, но едва ли не сильнее всего кризис ударил по Испании — здесь первые шахтеры появились почти четыре столетия назад, и согласиться с тем, что они неожиданно стали не нужны, люди не готовы. Испанский фотограф Альваро Фуэнте, известный психологизмом своих работ, занимается этой темой с 2012 года. Снятая им история рабочих с оказавшейся под угрозой закрытия шахты — в галерее портала iz.ru.