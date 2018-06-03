«Будущее черно как уголь»

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/NurPhoto/Alvaro Fuente
Центр угледобывающей промышленности страны находится в Севилье — местный угольный бассейн в районе Вильянуэва-дель-Рио начали осваивать еще в XVII веке
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/NurPhoto/Alvaro Fuente
Еще в 1990-е на местных шахтах работали почти 40 тыс. рабочих. Сегодня их число сократилось почти в 10 раз — но оставшиеся люди продолжают спускаться под землю, несмотря на то, что знают — шахта должна прекратить работу в 2018 году
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/NurPhoto/Alvaro Fuente
Долгое время жизнь предприятия, а значит, и ее сотрудников, поддерживалась за счет государственных субсидий, но в этом году они иссякнут
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/NurPhoto/Alvaro Fuente
Финансовый кризис в угледобывающей промышленности страны начался еще раньше — в том числе из-за сильной конкуренции со стороны импортного топлива
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/NurPhoto/Alvaro Fuente
Финансирование угольной промышленности резко сократилось в 2012 году. Сначала шахтеры пытались протестовать — они даже пешком дошли но Мадрида, но руководство страны тогда отказалось вступать с ними в переговоры
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/NurPhoto/Alvaro Fuente
Местные рабочие — одни из немногих, кто борется не за лучшие условия труда, а за возможность продолжать спускаться в забой
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/NurPhoto/Alvaro Fuente
При этом люди здесь сталкиваются с теми же трудностями, что и другие работники угольной промышленности, — опасность онкологических заболеваний, невысокие зарплаты, постоянное сокращение продолжительности жизни
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/NurPhoto/Alvaro Fuente
Но для региона, жизнь которого веками строилась вокруг добычи угля, это не просто работа — это наследие предков, неотъемлемая часть жизненного уклада. «Когда кто-то намерен отнять у тебя то, что держало людей в этой местности на протяжении столетий, ты будешь биться до последнего», — сказал один из шахтеров репортеру New York Times в 2015 году
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/NurPhoto/Alvaro Fuente
Кроме того, многие из местных рабочих просто не видят другого способа прокормить свои семьи. Пытаясь помочь окружающей среде, в Испании не подумали о том, чтобы предложить путь к спасению местным рабочим
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/NurPhoto/Alvaro Fuente
Во время активной стадии протестов несколько лет назад один из местных шахтеров сказал иностранным журналистам, собравшимся в Мадриде: «Будущее черно как уголь»
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Заброшенные промышленные городки, опустевшие шахты и целые районы, лишившиеся едва ли не основного (и самого привычного) средства заработка. Угледобывающие предприятия сегодня закрываются по всей Европе, но едва ли не сильнее всего кризис ударил по Испании — здесь первые шахтеры появились почти четыре столетия назад, и согласиться с тем, что они неожиданно стали не нужны, люди не готовы. Испанский фотограф Альваро Фуэнте, известный психологизмом своих работ, занимается этой темой с 2012 года. Снятая им история рабочих с оказавшейся под угрозой закрытия шахты — в галерее портала iz.ru.
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