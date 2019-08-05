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СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг».

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Большинство из них трудятся в пяти сферах. Самые высокооплачиваемые работники заняты в отрасли «Добыча полезных ископаемых». Среди них нефтяники, газовики и шахтеры. Малочисленная отрасль «Рыболовство и рыбоводство» также может похвастаться высокими зарплатами несмотря на то, что в ней заняты менее 100 тыс. человек.

В финансовой отрасли наибольшую зарплату получают банковские работники, так как их труд связан со значительной финансовой ответственностью. Хороший доход также у работающих в отраслях «IT, связь и массовые коммуникации» и «Профессиональная, научная и техническая деятельность».

31 июля стало известно, что почти 70% россиян предпочитают карьеру семье. В ходе опроса 68% респондентов признались, что готовы уделять меньше времени семье и больше работе ради карьерного роста и повышения зарплаты.

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