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По итогам проверки ФСИН в «Крестах» уволены трое сотрудников

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) завершила проверку по факту инцидента в СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Кресты». Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 23 августа.

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По ее итогам уволены трое сотрудников следственного изолятора. К дисциплинарной ответственности привлечены 20 сотрудников и руководителей СИЗО и УФСИН.

«Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решений», — отметили в службе.

Ранее в августе ФСИН России направила в СИЗО «Кресты» комиссию. Поводом для проверки стали фото и видео пыток заключенных, появившиеся в интернете.

Результаты проверки показали: в одной из камер произошла жестокая драка. Кроме того, по данным федеральной службы исполнения наказаний, администрация СИЗО нарушала закон. Сотрудники «Крестов» подсаживали к преступникам несудимых.

Проверку также начал аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Кроме того, Совет по правам человека при президенте России пообещал в ближайшее время направить в «Кресты» своего сотрудника.

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