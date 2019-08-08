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Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе. Об этом 8 августа ТАСС сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

Он отметил, что руководитель «Крестов» — новый человек, которому трудно предъявить претензии.

«Не думаю, что он был в курсе ситуации. Я с ним беседовал, он абсолютно адекватный человек с хорошей подготовкой. У него глаза горели, когда он пришел на работу [начальником СИЗО] в начале года. Он живет этой работой», — сказал Максименко.

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У начальника СИЗО огромный объем работы и колоссальные задачи, поскольку тюрьма, находящаяся под его руководством, является самой большой в Европе, напомнил замдиректора ФСИН.

Максименко также рассказал, что в «Крестах» продолжается проверка центрального аппарата ведомства, и подтвердил информацию о том, что конфликт заключенных произошел на бытовой почве. Информация о том, что таким образом вымогали деньги или выбивали показания, не подтвердилась.

«Он [заключенный] грезил блатной романтикой, он попал в камеру к рецидивистам, которые избили его за то, что взял без спроса сигарету из чужой пачки», — добавил он.

По словам Максименко, в СИЗО существует большая проблема дефицита кадров, которую уже пытаются решить. В «Крестах» работает чуть более половины личного состава, не хватает 400–450 человек.

Ранее в этот же день замглавы ФСИН рассказал, что материалы о нарушениях в «Крестах», собранные центральным аппаратом службы, передадут в прокуратуру и следственные органы.

7 августа сообщалось о комиссии ФСИН, которая была направлена в петербургское СИЗО-1, чтобы проверить появившуюся в СМИ информацию об избиениях и пытках. Проверку также начал аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Кроме того, Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России пообещал в ближайшее время направить в «Кресты» своего сотрудника.

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