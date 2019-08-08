Замглавы ФСИН рассказал о «куче нарушений» в «Крестах»

Материалы о нарушениях в «Крестах», собранные центральным аппаратом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передаются в прокуратуру и следственные органы. Об этом в четверг, 8 августа, сообщил «РИА Новости» замглавы службы Валерий Максименко.

По его словам, в «Крестах» выявлены многочисленные нарушения.

«Там куча нарушений, что смогли выявить при проверке сотрудники центрального аппарата ФСИН за вчерашние полдня и за ночь», — рассказал Максименко.

В частности, по его словам, администрация СИЗО нарушала законодательство, подсаживая в камеру к осужденным арестантам несудимых.

«Не вели вообще никаких учетов: кого перевели, куда перевели», — продолжил представитель ФСИН. По его словам, сотрудники изолятора пытались объяснить это нехваткой личного состава, но это «слабое оправдание».

Максименко не исключил, что к нарушениям причастны и сотрудники его ведомства.

«Есть подозрение, что участвовали там и наши сотрудники. Заключенный сам ведь не сможет перейти из одной камеры в другую. Его туда кто-то переводил», — сказал он.

По словам Максименко, «неудобных» арестантов подсаживали в камеры к «головорезам», вместо того чтобы принимать в их отношении законные меры — например, объявить взыскание.

«Самое мягкое, что можно сказать, что в этом СИЗО бардак. Сплошь и рядом нарушения», — заключил замглавы ФСИН.

7 августа сообщалось о комиссии ФСИН, которая была направлена в петербургское СИЗО-1, чтобы проверить появившуюся в СМИ информацию об избиениях и пытках. Проверку также начал аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Кроме того, Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России пообещал в ближайшее время направить в «Кресты» своего сотрудника.