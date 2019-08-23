Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8

Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».

По ее словам, такие высказывания демонстрируют нелепую «пародию на холодную войну».

Помимо этого, французский политик добавила, что антироссийская риторика давно стала пережитком прошлого, который вредит европейским странам.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G8, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы.

Кроме того, аналогичное предложение озвучивал и французский лидер Эммануэль Макрон. Тем не менее многие страны G7 назвали условием для возвращения РФ в формат урегулирование ситуации на Украине.

В то же время в Кремле отметили, что Россия не ставит себе самоцелью контакты в формате «восьмерки».

Многие эксперты отмечают, что в настоящее время формат G8 больше не является приоритетным для России.