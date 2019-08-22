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Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

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Фото: Walden Media
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Американские дайверы обнаружили в ходе первого за 14 лет исследования обломков «Титаника», что корабль сильно поврежден из-за коррозии и воздействия микроорганизмов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Atlantic Productions 21 августа.

В состав экспедиции, продолжавшейся восемь дней, вошли дайверы, историки и ученые. Они погружались до уровня нахождения обломков корабля пять раз и сделали снимки в формате 4К. Кроме того, специалистам удалось создать детализированную 3D-модель парохода.

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«Самой шокирующей областью разрушения была правая сторона офицерских кают, где находились и комнаты капитана. Вся дыра на одной стороне палубы рушится, а вместе с ней и каюты. При этом ситуация будет становиться хуже», — отметил специалист по истории «Титаника» Парк Стивенсон.

В октябре 2018 года стало известно, что копия парохода «Титаник» в 2022 году пройдет по историческому маршруту из Великобритании в США, который так и не смог выполнить ее оригинал.

Над созданием лайнера-копии под именем «Титаник-2» работает компания австралийского предпринимателя Клайва Палмера Blue Star Line.

«Титаник» отправился в свой первый рейс 10 апреля 1912 года, но в ночь на 14 апреля лайнер столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и затонул. В результате крушения погибли по меньшей мере 1496 человек. 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.

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