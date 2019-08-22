Трамп упрекнул Данию в недостаточном финансировании НАТО

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Дании из-за недостаточных расходов на содержание НАТО.

«Дания вкладывает только 1,35% ВВП в расходы НАТО (на оборону. — Ред). Они богатая страна, и (расходы. — Ред.) должны быть на уровне 2%. Мы защищаем Европу, и только восемь из 28 стран НАТО находятся на отметке в 2%», — написал Трамп в Twitter 21 августа.

Ранее в тот же день американский лидер раскритиковал реакцию премьер-министра Дании Метте Фредериксен на его идею купить Гренландию и заявил, что к Вашингтону «должно быть проявлено уважение».

О намерении Трампа купить входящую в состав Дании Гренландию 16 августа написала газета The Wall Street Journal 16 августа. Информацию позже подтвердил сам американский лидер. В МИД Гренландии ответили, что остров не продается, а Фредериксен понадеялась, что слова Трампа являются шуткой. После этого президент США отменил визит в Копенгаген, запланированный на начало сентября.

Датские политики восприняли эти действия Трампа с удивлением. Глава правительства также заявила о нежелании вступать « в словесную войну» с президентом США.