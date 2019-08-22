Прямой эфир

Трамп упрекнул Данию в недостаточном финансировании НАТО

0
Фото: REUTERS/Tasos Katopodis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Дании из-за недостаточных расходов на содержание НАТО.

Антилидер продаж: к чему приведет датский отказ США в Гренландии
Копенгаген оскорбился отменой визита Трампа, но не расстроился

«Дания вкладывает только 1,35% ВВП в расходы НАТО (на оборону. — Ред). Они богатая страна, и (расходы. — Ред.) должны быть на уровне 2%. Мы защищаем Европу, и только восемь из 28 стран НАТО находятся на отметке в 2%», — написал Трамп в Twitter 21 августа.

Ранее в тот же день американский лидер раскритиковал реакцию премьер-министра Дании Метте Фредериксен на его идею купить Гренландию и заявил, что к Вашингтону «должно быть проявлено уважение».

О намерении Трампа купить входящую в состав Дании Гренландию 16 августа написала газета The Wall Street Journal 16 августа. Информацию позже подтвердил сам американский лидер. В МИД Гренландии ответили, что остров не продается, а Фредериксен понадеялась, что слова Трампа являются шуткой. После этого президент США отменил визит в Копенгаген, запланированный на начало сентября.

Датские политики восприняли эти действия Трампа с удивлением. Глава правительства также заявила о нежелании вступать « в словесную войну» с президентом США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помпео обсудил с главой МИД Дании сотрудничество в Гренландии
Дания не намерена вступать в словесную войну с США из-за Гренландии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019