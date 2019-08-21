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Дания не намерена вступать в словесную войну с США из-за Гренландии

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Фото: TASS/Zuma/Snapshot/Florian Boillot
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не хочет вступать в словесную войну с президентом США Дональдом Трампом из-за вопроса о продаже Соединенным Штатам Гренландии и визита главы Белого дома в Копенгаген. Об этом в среду, 21 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на интервью премьер-министра датскому телевидению.

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«(Глава правительства Гренландии. — Ред.) Ким Кильсен очень ясно это выразил: Гренландия не продается. И я полностью это поддерживаю», — выразила свою позицию Фредериксен.

16 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп задумался о покупке принадлежащей Дании Гренландии, чтобы усилить позиции США в Арктике. Кроме того, остров богат природными ископаемыми.

В МИД Гренландии ответили, что остров не продается, а Фредериксен понадеялась, что слова Трампа являются шуткой. Однако президент США из-за слов премьер-министра отменил визит в Данию.

При этом принцесса Дании Антония Шаумбург-Липпе заявила, что остров может оказаться в распоряжении Штатов, только если этого захотят жители Гренландии.

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