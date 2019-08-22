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Помпео обсудил с главой МИД Дании сотрудничество в Гренландии

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Фото: TASS/Zuma
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Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом сотрудничество в Гренландии на фоне отмены визита в Копенгаген американского президента Дональда Трампа. Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в госдепартаменте.

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«Госсекретарь и министр иностранных дел Кофод обсудили укрепление сотрудничества с Королевством Данией в Арктике, включая Гренландию», — цитирует сообщение «РИА Новости».

16 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп задумался о покупке принадлежащей Дании Гренландии, чтобы усилить позиции США в Арктике. Кроме того, остров богат природными ископаемыми.

В МИД Гренландии ответили, что остров не продается, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен понадеялась, что слова Трампа являются шуткой. Однако президент США из-за слов премьер-министра отменил запланированный ранее визит в Данию.

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