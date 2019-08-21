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Генпрокуратура планирует взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Генпрокуратура России направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества семьи обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина на 6,3 млрд рублей. Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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«В Головинский районный суд Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв. м, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн», — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что всё вышеперечисленное было обнаружено при обысках в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина.

«Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества составляет более 6,3 млрд рублей», — добавили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, общий легальный доход Черкалина и его родственников с 2005 года составил не более 55 млн рублей.

16 мая начальнику одного из отделов управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину предъявили обвинение в получении взятки на сумму $850 тыс. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Во время обысков у него дома и на рабочем месте было изъято наличных и драгоценностей на сумму более 12 млрд рублей. Черкалина арестовали 26 апреля, срок содержания в СИЗО продлен до 24 августа.

В тот же день задержали бывших подчиненных Черкалина: Андрея Васильева и Дмитрия Фролова, уволенных из органов «по компрометирующим обстоятельствам». Они пробудут в СИЗО до 24 и 25 сентября соответственно по обвинению в мошенничестве на 490 млн рублей.

По версии следствия, в 2011 году Васильев и Фролов запугали московского застройщика Сергея Гляделкина тем, что его якобы могут привлечь к уголовной ответственности. Под давлением предприниматель передал сотрудникам ФСБ свою долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг». Ущерб составил 490 млн рублей. Предполагается, что Черкалин руководил преступной группой.

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