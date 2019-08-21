Ученые предлагают изменить сроки вылова креветок в Крыму

Срок запрета вылова креветок предлагают изменить на северо-западе Крыма. Ученые считают, что пик добычи морепродуктов сейчас приходится на пик нереста.

С предложением выступили специалисты Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН. По их словам, в Каркинитском заливе, где происходит основной промысловый вылов креветок, пик нереста приходится на май. При этом запрет на добычу креветок действует с 1 июня по 31 августа, сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Нынешний период запрета приемлем для условий Севастопольской бухты, однако для северо-западных вод полуострова его рекомендуют изменить. Также ученые напоминают, что ежегодно в Крыму действует запрет на вылов рыб семейства кефалевых в связи с нерестом. Ограничения вводятся с 20 августа по 10 сентября.