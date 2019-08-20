Производство любимых яблок Николая II возродят в Крыму

В Крыму решили возродить выращивание любимого сорта яблок императора Николая II. Этим займутся сразу несколько местных питомников. Речь идет о сорте кандиль-синап.

Как сказал ИА «Крыминформ» министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, так называемые аборигенные сорта нисколько не уступают по качеству популярным сортам, а иногда даже превосходят их. Кроме того, такие яблоки могут стать визитной карточкой Крыма.

Министр подчеркнул, что предприятия Крыма с каждым годом увеличивают производство яблок. И главная задача — сберечь урожай. В 2019 году аграрии планируют собрать порядка 100 тыс. т яблок с площади в 3,7 тыс. га.

Агентство поясняет, что кандиль-синап является сортом яблони из группы синапов осеннего срока созревания. В 1891 году на парижской выставке этот сорт был удостоен большой золотой медали. Ее Николай II лично передал Льву Симиренко, наградив за распространение аборигенных крымских сортов.

Ранее кандиль-синап составлял до 10% всех крымских яблок, но затем его вытеснили более производительные американские и европейские сорта.