Кононов сравнил футболиста «Спартака» с Беккенбауэром

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы в столичном дерби над ЦСКА (2:1) сравнил защитника Самуэля Жиго с чемпионом мира 1974 года в составе сборной ФРГ Францем Беккенбауэром.

По его словам, несмотря на оборонительную позицию, Жиго забивает голы, подключаясь к атакам. Так, в матче против ЦСКА 25-летний француз отметился дублем. Всего в сезоне он забил три гола и занимает первое место в списке бомбардиров клуба.

«Очень рад из-за того, что сейчас Жиго — лучший бомбардир «Спартака», — сказал Кононов на пресс-конференции. — Вспомните Беккенбауэра. Он тоже подключался к атакам и забивал».

В свою очередь, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его команда смотрелась лучше соперника.

«Если ребенок попадает на такой матч впервые, он останется на стадионе навсегда, — сказал Гончаренко журналистам. — Жаль, что Федор Чалов не смог реализовать моменты. И вообще мы смотрелись лучше, но снова проиграли».

Также Гончаренко посетовал, что главный арбитр встречи Сергей Карасев на несколько минут остановил игру из-за использования пиротехники.

«Судья сказал, что VAR (система видеопомощи арбитрам) не видит поле. Но, как его не было видно до остановки, так и не видно после. Из-за этого был потерян темп игры», — приводит слова специалиста «Газета.ру».

Встреча «Спартака» и ЦСКА состоялась в понедельник, 19 августа в рамках шестого тура чемпионата России по футболу на стадионе красно-белых в Тушине. У хозяев дубль оформил защитник Самуэль Жиго (59-я и 79-я минуты), у армейцев отличился Марио Фернандес (68).

В турнирной таблице «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 11 очков. ЦСКА занимает шестую строчку, имея в активе 10 очков. В седьмом туре 25 августа красно-белые встретятся с «Крыльями Советов» в Самаре, а ЦСКА примет грозненский «Ахмат».

Лидирует в первенстве петербургский «Зенит», который набрал 14 очков после ничьей с «Ахматом» (0:0). После матча в Санкт-Петербурге форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба назвал позором работу арбитров.