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Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы, назвавшего позором работу арбитров в матче шестого тура РПЛ между командами.

По словам Глушакова, даже в случае недовольства футболисты «Ахмата» не позволяют себе громких высказываний о судействе.

«Дзюба назвал судейство позором? Понятно, что позор, когда дома теряют очки. <…> Мы молчим, ничего не говорим. Давайте не будем говорить «позор». Нам и так сложно было, ещё и в меньшинстве. Надо было двоих-троих у нас удалить? Тогда было бы хорошо им?» — цитирует хавбека «Чемпионат».

Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 0:0.

«Зенит» набрал 14-ое очко и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» с семью очками на 10-м месте.

В конце июля Дзюба обвинил бывшего полузащитника сборной России и питерского клуба Андрея Аршавина в том, что тот не разбирается в футболе.

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