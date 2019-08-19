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Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.

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Встреча на стадионе «Спартака» в Тушино завершилась со счетом 2:1, передает «Газета.ру».

У хозяев дубль оформил защитник Самуэль Жиго (59-я и 79-я минуты), у армейцев отличился Марио Фернандес (68).

В турнирной таблице «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 11 очков. ЦСКА занимает шестую строчку, имея в активе 10 очков.

В седьмом туре 25 августа красно-белые встретятся с «Крыльями Советов» в Самаре, а ЦСКА примет грозненский «Ахмат».

Лидирует в первенстве петербургский «Зенит», который набрал 14 очков после ничьей с «Ахматом» (0:0).

После матча в Санкт-Петербурге форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба назвал позором работу арбитров.

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