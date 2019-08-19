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Химзавод загорелся в Балашихе

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Фото: соцсети
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Пожар вспыхнул в здании химического завода в подмосковной Балашихе. По данным «Интерфакса», огнем охвачено 1 тыс. кв. м.

В региональном главке МЧС агентству сообщили, что возгорание произошло по адресу улица Звездная, дом 17.

По данным сайта телеканала РЕН ТВ, горит цех по производству кремниевых смол.

На месте работают спецслужбы, Причины пожара выясняются. Информации о пострадавших нет.

Накануне пожар произошел в супермаркете на севере Москвы. Из здания были оперативно эвакуированы посетители и персонал. Возгорание началось в зоне погрузки.

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