Владельца загоревшегося отеля в Одессе задержали

Владельца отеля «Токио стар» в Одессе, где при пожаре погибли девять человек, задержали. Об этом 18 августа сообщили в прокуратуре Одесской области.

Мужчина задержан в рамках досудебного расследования в порядке ст. 208 УПК Украины.

«Сейчас прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности <…> и ходатайство об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Как пишет украинское издание «Гордон», задержанного зовут Вадим Черный, ранее мужчина выражал готовность нести полную ответственность, если его вина будет установлена.

Черный утверждает, что сигнализация в здании была исправна. При этом в июле сотрудников спецслужб не пустили в отель для проверки соблюдения требований пожарной безопасности.

Пожар в гостинице «Токио стар» произошел в ночь на 17 августа. Огонь вспыхнул в прачечной, площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. Потушить огонь удалось через три часа.

В момент пожара в здании находились около 200 человек. Погибли девять человек, еще 10 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и взял расследование под личный контроль.

Полиция рассматривает три версии произошедшего — умышленный поджог с целью сокрытия возможного убийства, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем, пишет «Газета.ру».