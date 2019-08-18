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Пожар произошел в супермаркете на севере Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В супермаркете на севере Москвы случился пожар. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«На Алтуфьевском шоссе, дом 40д, произошло возгорание. Персонал и посетители магазина эвакуированы», — рассказал собеседник агентства.

Как выяснилось, загорелась мебель в зоне погрузки на площади 2 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал, сигнализация и система автоматического пожаротушения сработали штатно. Благодаря им более 50 человек из числа персонала и посетителей благополучно эвакуировались.

Пожар вскоре потушили, его причины устанавливаются.

16 августа пожар произошел в московском ресторане сети быстрого питания «Бургер Кинг» на Земляном Валу. Из заведения эвакуировали 12 человек.

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