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На шахте «Грамотеинская» в Кузбассе произошел пожар

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В Кузбассе на шахте «Грамотеинская» произошел пожар, об этом в субботу, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Спасателям поступил звонок о том, что на шахте на глубине 200 метров возникло возгорание. На тот момент внутри находилось 48 человек.

«Пожар ликвидирован в 01:10 местного времени (21:10 мск — Ред.)… Эвакуировались самостоятельно 43 человека, пять оставлены для организации жизнеобеспечения шахты», — говорится в сообщении ведомства, уточняется, что пострадавших нет.

«Грамотеинская» находится в Беловском районе Кемеровской области. Она была открыта в конце 1930-х годов и является одним из крупнейших угледобывающих предприятий района.

На шахте, как отмечается, и ранее происходили аварии. В частности, в мае 2018 года там было зафиксировано задымление, горняки были эвакуированы. В апреле 2012-го случился эндогенный (подземный) пожар. Кроме того, в ноябре 2012 года там произошла вспышка метана, семеро рабочих получили ожоги.

В июле сообщалось, что в Амурской области из-за сильных дождей затопило шахту. Из-за ЧП была проведена эвакуация 23 работников.

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