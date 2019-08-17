После пожара в одесской гостинице возбуждено дело о халатности

Государственное бюро расследований Украины возбудило по факту пожара в одесской гостинице уголовное дело. В ведомстве считают, что ненадлежащее выполнение сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) привело к человеческим жертвам.

Дело квалифицировано по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, передает ТАСС.

Следователи проверяют действия сотрудников ГСЧС, допрашивают свидетелей и изымают документы.

Ранее 17 августа стало известно, что число погибших при пожаре в гостинице выросло до девяти. Тело еще одной жертвы ЧП найдено в здании. Изначально сообщалось о восьми погибших и 10 пострадавших, четверо из них — в критическом состоянии.

Пожар в отеле «Токио Стар» произошел в ночь на 17 августа. Полиция рассматривает три версии произошедшего — умышленный поджог с целью сокрытия возможного убийства, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем.