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Пожар произошел в рыбном цехе в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Крупный пожар произошел в здании цеха по производству рыбы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ в четверг, 15 августа.

ЧП произошло на предприятии, расположенном в Московском районе на Пулковском шоссе. В здании находится цех по переработке рыбы. Пламя охватило 1000 кв. м, пожару был присвоен второй ранг сложности. Пожарным удалось справиться с открытым горением и вовремя вынести взрывоопасные баллоны с пропаном. В результате ЧП пострадавших нет, всех успели эвакуировать, передает телеканал «360».

В МЧС ТАСС сообщили, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано, а дым, на который жаловались местные жители, опасности не представляет. На месте работает передвижная лаборатория для контроля воздуха.

В тушении пожара участвуют 140 человек и 33 единицы техники, в том числе авиация, сообщает телеканал «Звезда». В МЧС отметили, что горящее здание построено из каменных материалов.

14 августа сообщалось, что крыша административного здания загорелась в Санкт-Петербурге.

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