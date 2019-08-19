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Женщина и трое детей погибли в результате пожара в Иркутской области

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Фото: РИА Новости/Эркин Садыков
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Четыре человека погибли в результате пожара в поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области, сообщает в понедельник, 19 августа, агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По его данным, инцидент произошел в частном доме накануне. Погибла женщина 1978 года рождения, а также дети 2015, 2016 и 2018 годов рождения.

«По предварительным данным, погибшая приходилась двум детям матерью и одному — бабушкой», — уточнили в ведомстве.

Предварительная причина возгорания, отметили спасатели, — электротехническая. В настоящий момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.

11 августа в Вологодской области сгорел дачный дом. Погибла семья из шести человек, в том числе двое детей семи и 12 лет.

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