Мощнейший пожар уничтожил 15 тыс. домов в столице Бангладеш, городе Дакка, оставив без крыши около 50 тыс. человек. Об этом в субботу, 17 августа, сообщила компания «Би-би-си».

Огонь вспыхнул в пятницу в одном из беднейших районов города — Калантике. Крыши многих зданий были сделаны из пластиковых материалов, что только усугубило распространение пожара. Причины возгорания не известны.

Сообщений о жертвах не поступало, несколько человек получили ожоги. Как отмечается, многих жителей не было дома, потому что они отмечали мусульманский праздник Курбан-байрам.

На ликвидацию пожара у спасателей ушло около 6 часов. Правоохранительные органы начали расследование причин и обстоятельств произошедшего. Власти Бангладеш пообещали помочь жителям, потерявшим жилье.

#PrayforBangladesh

Mirpur,Dhaka,Bangladesh 😥

A massive fire accident happened last night at Mirpur

📸 Riaz Shikder pic.twitter.com/UP867F5vY5 — সুমাইয়া (@bantapanda_) 17 августа 2019 г.

28 марта в Дакке загорелось многоэтажное здание. Сообщалось о шести погибших. Все они выпрыгнули из окон дома, пытаясь спастись от пожара.