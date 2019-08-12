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Семья из шести человек погибла при пожаре на даче в Вологодской области

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В деревне Бурцево Усть-Кубинского района Вологодской области сгорел дачный дом. Погибла семья из шести человек, в том числе двое детей семи и 12 лет.

Как сообщили ИА FlashNord в пресс-службе СКР по региону, в воскресенье, 11 августа, в нежилой деревне загорелся дом из монолитных плит с печным отоплением. На месте происшествия были обнаружены тела шести человек.

Погибшие являются жителями города Сокол (Вологодская область). Предположительно трое мужчин 37 и 38 лет, 31-летняя женщина, 12-летний мальчик и девочка семи лет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В СКР отметили, что причины возникновения пожара и обстоятельства гибели людей устанавливаются. Назначены судебные экспертизы, опрашиваются свидетели.

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