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Женщина и две ее дочери погибли в пожаре в Курганской области

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Следственный комитет начал проверку по факту пожара в Курганской области, жертвами которого стали три человека. Тела женщин обнаружили после ликвидации возгорания в частном доме.

По предварительным данным, пожар в поселке Юргамыш мог произойти из-за неправильной эксплуатации электроплитки. Возгорание охватило площадь около 120 кв. м. После тушения пожара были обнаружены тела женщин 1942, 1958 и 1964 годов рождения. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Предполагается, что мать и две ее дочери скончались в результате отравления продуктами горения. Проводится доследственная проверка.

В январе в Юргамышском районе произошел пожар в жилом доме, в результате которого погиб один взрослый и три ребенка.

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