Женщина погибла при пожаре из-за электропроводки в Архангельской области

59-летняя женщина скончалась в результате пожара в частном доме в Архангельской области. Ее родственнице удалось спастись через окно.

Пожар произошел в Коношском районе в деревне Вельцы. Пожилая женщина приехала в родительский дом вместе со снохой на лето. По данным следствия, очаг возгорания находился на веранде дома, где ранее наблюдались проблемы с электропроводкой и работал старый холодильник. Об этом сообщает ИА FlashNord.

В результате пожара 59-летняя женщина скончалась. Ее сноха смогла выбраться из горящего дома, выбив окно. Она госпитализирована с ожогами и порезами.