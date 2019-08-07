Прямой эфир

Женщина погибла при пожаре из-за электропроводки в Архангельской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

59-летняя женщина скончалась в результате пожара в частном доме в Архангельской области. Ее родственнице удалось спастись через окно.

Пожар произошел в Коношском районе в деревне Вельцы. Пожилая женщина приехала в родительский дом вместе со снохой на лето. По данным следствия, очаг возгорания находился на веранде дома, где ранее наблюдались проблемы с электропроводкой и работал старый холодильник. Об этом сообщает ИА FlashNord.

В результате пожара 59-летняя женщина скончалась. Ее сноха смогла выбраться из горящего дома, выбив окно. Она госпитализирована с ожогами и порезами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Саратовской области
Жильцов многоэтажки эвакуировали в Рязани из-за пожара

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017