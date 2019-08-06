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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Саратовской области

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В Самойловском районе Саратовской области произошел пожар в частном доме. Погиб один человек. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По предварительной информации, возгорание дома заметили местные жители. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали огонь, однако строение успело выгореть полностью, пишет ИА «Взгляд-инфо».

При осмотре места происшествия были обнаружены останки 34-летнего хозяина дома со значительными следами термического воздействия.

Было установлено, что в доме отключены газо- и электроснабжение. Основной версией пожара является неосторожное обращение с огнем.

1 августа сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге сгорел частный дом. При разборе завалов обнаружили тела трех человек. По версии правоохранительных органов, причиной пожара мог стать поджог.

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